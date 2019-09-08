Скандальный министр официально возглавил правительство Грузии

Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на портал "Грузия Онлайн".

В поддержку нового премьера высказались 98 депутатов, тогда как оппозиция демонстративно не принимала участия в заседании.

Гахария стал пятым премьер-министром от правящей партии "Грузинская мечта" за последние семь лет.

Назначение Гахария многие в Грузии восприняли неоднозначно, поскольку под его руководством МВД провело несколько резонансных спецопераций, самой громкой из разгон митинга на проспекте Руставели в ночь на 21 июня, вследствие чего десятки человек получили тяжелые телесные повреждения, а двое – частично потеряли зрение.

При этом требованием отставки Гахарии стало одним из ключевых требований оппозиции. Подробнее об этом можно почитать в статье "Лекарство от протестов: какие последствия будет иметь смена премьера в Грузии".