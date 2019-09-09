Президент Франції планує приїхати в Москву на 75-річчя Перемоги

Президент Франції Еммануель Макрон планує взяти участь у заходах, які відбудуться в Москві в травні 2020 року з нагоди 75-річчя Дня перемоги.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на зустрічі в Москві з російським колегою Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

У серпні помічник президента РФ Юрій Ушаков говорив, що Кремль запросив Макрона і інших світових лідерів в Москву.

Крім того, він розповів, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них Ушаков називав глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

У Москві сьогодні проходить зустріч у форматі "2+2", в якій крім глав зовнішньополітичних відомств візьмуть участь міністри оборони Росії і Франції Сергєй Шойгу і Флоранс Парлі. Останнє засідання цього формату проходило сім років тому.

Цього року іноземні лідери не приїжджали до Москви на урочисті заходи на честь Дня Перемоги.

У 2018 році на параді Перемоги були присутні президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, в 2017-у - президент Молдови Ігор Додон, в 2016-у - президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

На парад на честь 70-річчя Перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки в Москву через агресію РФ в Україні.