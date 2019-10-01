РФ планує у Стамбулі "кримський форум", посольство України заявило про провокацію

Росіяни запланували провести у Стамбулі "Турецько-кримський економічний форум", видаючи окупований півострів за свою територію в порушення міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині під назвою "Економічний форум" у Стамбулі. Приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - написав він у Twitter.

Чергова марна спроба RU окупанта разом з місцевими маргіналами провести»кримські»заходи в🇹🇷-під назвою

"Економічний форум»у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення укр та міжнар права.

Закликаємо🇹🇷бізнесменів бути пильними і не брати участі.

Дякуємо🇹🇷за підтримку. pic.twitter.com/TPoPCcECh7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 30, 2019

Захід у Стамбулі запланований на 1 жовтня. Посол закликав турецьких бізнесменів бути пильними і не брати участі у цьому "форумі".