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РФ планує у Стамбулі "кримський форум", посольство України заявило про провокацію

Вівторок, 1 жовтня 2019, 08:26

Росіяни запланували провести у Стамбулі "Турецько-кримський економічний форум", видаючи окупований півострів за свою територію в порушення міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині під назвою "Економічний форум" у Стамбулі. Приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - написав він у Twitter.

Захід у Стамбулі запланований на 1 жовтня. Посол закликав турецьких бізнесменів бути пильними і не брати участі у цьому "форумі".

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