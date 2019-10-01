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РФ планирует в Стамбуле "крымский форум", посольство Украины заявило о провокации

Вторник, 1 октября 2019, 08:26

Россияне запланировали провести в Стамбуле "Турецко-крымский экономический форум", выдавая оккупированный полуостров за свою территорию в нарушение международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции под названием "Экономический форум" в Стамбуле. Скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал он в Twitter.

Мероприятие в Стамбуле запланировано на 1 октября. Украинский посол призвал турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать в "форуме".

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