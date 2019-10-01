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Меркель призначила уповноваженого із забезпечення транзиту газу Україною

Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:56

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду щодо забезпечення газового транзиту  Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, уповноваженим німецького уряду став Георг Граф Вальдерзеє. "Приємно, що свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив саме в українське посольство в Берліні", - зазначив посол у своєму Twitter.

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва ЄС зараз ведуть тристоронні переговори щодо нового довгострокового контракту про транзит російського газу українською територією.

Росія спільно з європейськими компаніями продовжує будівництво газопроводу "Північний потік-2", який повинен транспортувати газ з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Україна вважає будівництво газопроводу політичним проектом та побоюється, що може втратити транзит після введення газопроводу в експлуатацію.

Уряд Німеччини офіційно виступає за збереження транзитної ролі України після початку роботи "Північного потоку-2".

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Німеччина Північний потік-2
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