Меркель призначила уповноваженого із забезпечення транзиту газу Україною

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, уповноваженим німецького уряду став Георг Граф Вальдерзеє. "Приємно, що свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив саме в українське посольство в Берліні", - зазначив посол у своєму Twitter.

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим 🇩🇪уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до 🇺🇦посольства у Берліні. Danke für Unterstützung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 30, 2019

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва ЄС зараз ведуть тристоронні переговори щодо нового довгострокового контракту про транзит російського газу українською територією.

Росія спільно з європейськими компаніями продовжує будівництво газопроводу "Північний потік-2", який повинен транспортувати газ з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Україна вважає будівництво газопроводу політичним проектом та побоюється, що може втратити транзит після введення газопроводу в експлуатацію.

Уряд Німеччини офіційно виступає за збереження транзитної ролі України після початку роботи "Північного потоку-2".