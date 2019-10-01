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Меркель назначила уполномоченного по обеспечению транзита газа через Украину

Вторник, 1 октября 2019, 09:56

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению газового транзита через Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, уполномоченным немецкого правительства стал Георг Граф Вальдерзее. "Приятно, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - отметил посол в своем Twitter.

Напомним, Украина и Россия при посредничестве ЕС сейчас ведут трехсторонние переговоры по новому долгосрочному контракту о транзите российского газа по украинской территории.

Россия совместно с европейскими компаниями продолжает строительство газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

Украина считает строительство газопровода политическим проектом и опасается, что может потерять транзит после введения газопровода в эксплуатацию.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы "Северного потока-2".

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Германия Северный поток-2
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