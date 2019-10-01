Меркель назначила уполномоченного по обеспечению транзита газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению газового транзита через Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, уполномоченным немецкого правительства стал Георг Граф Вальдерзее. "Приятно, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - отметил посол в своем Twitter.

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим 🇩🇪уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до 🇺🇦посольства у Берліні. Danke für Unterstützung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 30, 2019

Напомним, Украина и Россия при посредничестве ЕС сейчас ведут трехсторонние переговоры по новому долгосрочному контракту о транзите российского газа по украинской территории.

Россия совместно с европейскими компаниями продолжает строительство газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

Украина считает строительство газопровода политическим проектом и опасается, что может потерять транзит после введения газопровода в эксплуатацию.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы "Северного потока-2".