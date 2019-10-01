Латвія готується до повного переходу освіти на латиську мову

Коаліція у латвійському парламенті чекає від Міністерства освіти і науки та міністра Ілгі Шуплінскі пропозиції щодо повного переходу на навчання латиською мовою на всіх рівнях освіти , який раніше концептуально підтримав уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Думаю, ніхто не говорить про дуже різкі або радикальні кроки, але потрібно внести ясність про те, куди ми йдемо і чого досягнемо", - пояснив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.

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Він підкреслив, що в Латвії одна державна мова, і на її основі повинна проходити інтеграція суспільства. "Щоб кожна молода людина мала можливість краще вчитися в середній школі, потрібно забезпечити, щоб до середньої школи державна мова була повністю освоєна", - сказав він.

Тиждень тому партії концептуально домовилися про рух до повного переходу освіти на державну мову. Комісія Сейму з освіти, науки і культури доручить міністру розробити план такого переходу.

Минулого тижня парламентська коаліція також схвалила законопроєкт, який зобов'язує самоврядування забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках.

У зв’язку з планами влади здійснити перехід освіти на державну мову Російський союз Латвії оголосив про наміри провести протестну демонстрацію.

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