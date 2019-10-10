Зеленський хоче, щоб за його каденції відбувся візит президента США в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона працює над тим, щоб за його каденції відбувся візит президента США в Україну.

Про це він сказав під час свого пресмарафону на фудмаркеті у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні укріплювати відносини зі США. У нас була зустріч з ключовими людьми США, яка тривала годину, з президентом Сполучених Штатів. Ми чекаємо офіційного візиту до Сполучених Штатів", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи планує він візит до Вашингтона.

"Зі свого боку ми працюємо над тим, щоб упродовж моєї каденції відбувся візит президента США до України. Для нас це дуже іміджево важливо, і це важливий сигнал для наших інших партнерів, що США підтримують Україну", - підкреслив він.

Також він наголосив, що не хотів би жодним чином втручатися у вибори незалежної країни під назвою Сполучені Штати Америки.

"Обирайте свого президента самі", - підкресли Зеленський, додавши, що зі свого боку очікує, що жодна з іноземних країн не чинитиме спроб впливу на вибори в Україні.