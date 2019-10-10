Зеленский хочет, чтобы при его каденции состоялся визит президента США в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы при его каденции состоялся визит президента США в Украину.

Об этом он сказал во время своего пресс-марафона на фудмаркете в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны укреплять отношения с США. У нас была встреча с ключевыми людьми США, которая длилась час, с президентом Соединенных Штатов. Мы ждем официального визита в Соединенные Штаты", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он визит в Вашингтон.

"Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы в течение моей каденции состоялся визит президента США в Украину. Для нас это очень имиджево важно, и это важный сигнал для наших других партнеров, что США поддерживают Украину", - подчеркнул он.

Также он отметил, что не хотел бы никоим образом вмешиваться в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки.

"Выбирайте своего президента сами", - подчеркнул Зеленский, добавив, что со своей стороны ожидает, что ни одна из зарубежных стран не предпримет попыток влияния на выборы в Украине.