Президентка Естонії запросила Путіна з візитом

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд надіслала запрошення президенту Росії Владіміру Путіну відвідати Всесвітній конгрес фінно-угорських народів у Тарту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Естонії.

Кальюлайд направила запрошення Путіну, а також лідерам Фінляндії та Угорщини. Конгрес відбудеться в Тарту з 17 по 19 червня.

Зазначається, що Кальюлайд також запросила усіх трьох глав держав відвідати Естонію одночасно з двостороннім візитом.

"Це дозволить нам продовжити конструктивні дискусії, які, будемо сподіватися, будуть сприяти взаєморозумінню між нашими країнами, поглибленню наших добросусідських відносин, співпраці в регіоні Балтійського моря і на більш широкій світовій арені", - пояснила глава Естонії.

Усне запрошення Путіну відвідати Естонію було передано 18 квітня під час візиту Кальюлайд в Москву.

Кальюлайд вважає, що Естонія повинна залишатися серед тих країн, які самостійно ведуть переговори з Росією. За її словами, бойкот двосторонніх контактів є нерозумним, хоча іноді така політика є зручним виправданням.