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Президентка Естонії вважає, що візитом до Росії посилила позиції своєї країни

Вівторок, 17 вересня 2019, 09:25

На думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, її візит до Росії і зустріч із президентом РФ Владіміром Путіним цього року посилили позиції країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Кальюлайд вважає, що Естонія повинна залишатися в числі тих країн, які самостійно ведуть переговори з Росією і думкою яких з пов'язаних з Росією питань цікавляться інші держави.

"Сьогодні я відчуваю, що, оскільки я і сама зробила свій внесок для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Росії і що там думають, то у мене покращився доступ до цієї інформації, і я можу висловлювати наші думки - французам чи кому завгодно - з помітно посилених позицій", - сказала вона.

"Якщо залишатися країною, яка сама взагалі не спілкується [з Росією], то ми і залишимося [в очах інших країн] у тій ролі, що "ви не знаєте, ви не розумієте, ви залишаєте нам цю складну роботу зі спілкування з росіянами", - зазначила президент Естонії, коментуючи зростаючу в Європі готовність робити кроки до налагодження відносин з Москвою.

Кальюлайд відвідала Москву в квітні, щоб відкрити оновлене посольство Естонії в російській столиці, але центральним моментом її візиту була довга зустріч і робочий обід з Путіним у Кремлі.

За її словами, бойкот двосторонніх контактів є нерозумним, хоча іноді така політика є зручним виправданням.

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