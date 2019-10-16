На вибори в Угорщині звозили сотні закарпатців - ЗМІ

У день місцевих виборів Угорщині 13 жовтня в деякі прикордонні села організовано прибували особи з подвійним українсько-угорським громадянством, які прописані в Угорщині, але там не мешкають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mukachevo.net.

В деяких місцях ледь не дійшло до бійки. Надто напруженою ситуація виявилася в селі Кішпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Населення села за день помітно зросло.

За даними угорського порталу 444, між місцевими мешканцями та людьми, які насправді там не живуть, стався конфлікт. У Кішпаладі незалежний кандидат Норберт Абрі змагався з Барнабашем Мадяром, кандидатом від провладної Fidesz-KDNP.

"Село повстало проти подвійних громадян. Люди не хочуть, щоб вони тут щось вирішували!" - сказав Абрі.

Він зазначив, що велика група місцевих постійно чергує біля виборчої дільниці і не допускає подвійних громадян, яких постійно сюди "привозять" із-за кордону, тобто з України.

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Поліція області Саболч-Сатмар-Берег відреагувала на зауваження журналістів: "Поліція вжила заходів проти водія легкового автомобіля, який чекав перед будівлею виборчої дільниці. Водій отримав попередження".

З 2010 року кількість мешканців, які беруть участь на виборах, у Кішпаладі збільшилась удвічі, йдеться у матеріалі RTL. Одна місцева жінка повідомила, що подвійні громадяни виявилися прописаними у її будинку, але вона про це нічого не знала.

Загалом йшлося про близько 200 людей, які, за словами місцевих, приїхали голосувати у село.

Угорський сайт Index також повідомив про те, що місцеві кричали прибулим у обличчя: "Геть звідси! Не вирішуйте, ким буде мер!"

На виборах у Кішпаладі переміг син колишнього міського голови, кандидат від провладної Fidesz-KDNP.

Нагадаємо, що подібна схема "підвозу" осіб з подвійним громадянством із Закарпаття була зафіксована і на парламентських виборах в Угорщині навесні 2018 року.

Тоді закарпатець визнав, що організував тисячу голосів за партію прем'єра Віктора Орбана. Справа навіть дійшла до суду.

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