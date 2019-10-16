На выборы в Венгрии свозили сотни закарпатцев с двойным гражданством – СМИ

В день местных выборов в Венгрии 13 октября в некоторые приграничные села организованно прибывали лица с двойным украинско-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, хотя там не проживают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mukachevo.net.

В некоторых местах едва не дошло до драки. Слишком напряженной оказалась ситуация в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села за день заметно возросло.

По данным венгерского портала 444, между местными жителями и людьми, которые на самом деле там не живут, произошел конфликт. В Кишпалади независимый кандидат Норберт Абри соперничал с Барнабашем Мадяром, кандидатом от правящей Fidesz-KDNP.

"Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!" - сказал Абри.

Он отметил, что группа местных постоянно дежурит возле избирательного участка и не допускает двойных граждан, которых постоянно сюда "привозят" из-за границы, то есть из Украины.

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Полиция области Саболч-Сатмар-Берег отреагировала на замечание журналистов: "Полиция приняла меры против водителя легкового автомобиля, который ждал перед зданием избирательного участка. Водитель получил предупреждение".

С 2010 года количество жителей, участвующих в выборах, в Кишпалади увеличилось вдвое, говорится в материале RTL. Одна местная женщина сообщила, что двойные граждане оказались прописанными в ее доме, но она об этом ничего не знала.

В целом речь шла об около 200 человек, которые, по словам местных, приехали голосовать в село.

Венгерский сайт Index также сообщил о том, что местные кричали прибывшим в лицо: "Вон отсюда! Не решайте, кто будет мэром!"

На выборах в Кишпалади победил сын бывшего городского головы, кандидат от правящей Fidesz-KDNP.

Напомним, что подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на парламентских выборах в Венгрии весной 2018 года.

Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию премьера Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.

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