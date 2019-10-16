Заступник міністра у Північній Македонії подав у відставку через хабар у 50 євро
Заступник міністра охорони здоров'я Північної Македонії Асім Муса подав у відставку, бо його зловили на отриманні хабара у 50 євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Канал 5.
Муса оголосив, що іде з посади після того, як албанське телебачення опублікувало відео, на якому урядовець отримував хабар за сприяння у проведенні операції для пацієнта з Албанії. 50 євро він отримував авансом. Загальна сума хабара мала скласти 1000 євро.
Пацієнтом виявився журналіст під прикриттям. Після зустрічі Муса та "пацієнт" визначили день проведення операції.
Муса оголосив про відставку після негативної суспільної реакції. Він оголосив, що йде з посади, але заявив, що йому влаштували політичну пастку та звинуватив ЗМІ у політичному переслідуванні.
Партія ДУІ, членом якої є Муса, привітала його відставку. Міністр охорони здоров’я Венко Філіпче публічно засудив дії свого заступника.
Прокуратура повідомила про відкриття справи по факту хабарництва.