Заступник міністра у Північній Македонії подав у відставку через хабар у 50 євро

Заступник міністра охорони здоров'я Північної Македонії Асім Муса подав у відставку, бо його зловили на отриманні хабара у 50 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Канал 5.

Муса оголосив, що іде з посади після того, як албанське телебачення опублікувало відео, на якому урядовець отримував хабар за сприяння у проведенні операції для пацієнта з Албанії. 50 євро він отримував авансом. Загальна сума хабара мала скласти 1000 євро.

Читайте також Міністри ЄС не погодили початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

Пацієнтом виявився журналіст під прикриттям. Після зустрічі Муса та "пацієнт" визначили день проведення операції.

Муса оголосив про відставку після негативної суспільної реакції. Він оголосив, що йде з посади, але заявив, що йому влаштували політичну пастку та звинуватив ЗМІ у політичному переслідуванні.

Партія ДУІ, членом якої є Муса, привітала його відставку. Міністр охорони здоров’я Венко Філіпче публічно засудив дії свого заступника.

Прокуратура повідомила про відкриття справи по факту хабарництва.