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Міністри ЄС не погодили початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

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Міністри ЄС не погодили початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

Вівторок, 15 жовтня 2019, 19:08

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ не змогла у вівторок ухвалити рішення про початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це за підсумками засідання Ради заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган.

"Сьогодні рішення немає", - сказав Ган, підкресливши, що тепер це питання обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі, який відбудеться 17-18 жовтня.

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"Переважна більшість країн-членів підтримали рекомендації комісії вже не вперше, а втретє за шість місяців. Але ми досі там, де ми були, і мені дуже шкода, тому що це не те, чим ми можемо пишатися", - сказав він.

Єврокомісар додав, що наступне відтермінування рішення підірве довіру Західних Балкан та амбіції ЄС стати сильнішим глобальним гравцем.

Раніше президенти Європейської ради, Європарламенту і Єврокомісії закликали лідерів держав-членів підтримати початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

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Франція заявила своїм колегам з Європейського Союзу, що проти початку переговорів про членство з Північною Македонією та Албанією.

Франція каже, що ЄС потрібно реформувати зсередини, щоб боротися з такими викликами, як зміни клімату та міграція, і що Албанія та Північна Македонія повинні провести подальші реформи, перш ніж почати переговори.

Для відкриття переговорів про вступ необхідна одностайність 28 країн-членів ЄС.

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