Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні посли

Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це йдеться у спільному зверненні послів до голови Верховної ради Дмитра Разумкова, надісланому також прем'єру Олексію Гончаруку та голові Офісу президента України Андрію Богдану.

"Ми схвалюємо і підтримуємо високий рівень амбіцій, який демонструє новий уряд України. Ми поділяємо вашу думку, що судова реформа лежить в основі успішної трансформації України", - йдеться у заяві послів, датованій вівторком, 15 жовтня. Водночас посли зазначають, що стурбовані з приводу "відповідності деяких елементів законопроєкту принципам незалежності суддів".

Серед зауважень послів, зокрема, запланований повторний відбір суддів Верховного суду та скорочення його кількості "без чіткої процедури та в незрозумілий термін", а також передбачуване підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) нереформованій Вищій раді правосуддя (ВРП). Також дипломати вважають, що вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, зокрема умови участі та залучення міжнародних експертів, мають бути переглянуті.

Посли західних держав пропонують зустрітися з українською владою, "щоб з'ясувати, чому деякі з наших питань щодо цього законопроєкту можуть мати великі ризики для реформи" та обговорити можливі альтернативні рішення.

"Ми також рекомендуємо вам співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності закону нашим загальним цінностям", - сказано в заяві.

Нагадаємо, народні депутати 16 жовтня ухвалили у другому читанні президентський законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування. За закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" проголосували 236 депутатів.

Документ, зокрема, передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду України двічі - з 200 до 100, а також - розпуск чинного складу ВККС і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Також Рада створила комісію з питань доброчесності.