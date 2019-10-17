Судебная реформа Зеленского несет большие риски для независимости судей – западные послы

Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом говорится в совместном обращении послов к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, направленном также премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"Мы приветствуем и поддерживаем высокий уровень амбиций, который демонстрирует новое правительство Украины. Мы разделяем ваше мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины", - говорится в заявлении послов, датированном вторником, 15 октября. В то же время послы отмечают, что обеспокоены по поводу "соответствия некоторых элементов законопроекту принципам независимости судей".

Среди замечаний послов, в частности, запланированный повторный отбор судей Верховного суда и сокращение их количества "без четкой процедуры и понятных сроков", а также предполагаемое подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) нереформированной Высшем совете правосудия (ВРП). Также дипломаты считают, что требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРУ, в частности условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены.

Послы западных государств предлагают встретиться с украинской властью, "чтобы выяснить, почему некоторые из наших вопросов по этому законопроекту могут иметь большие риски для реформы" и обсудить возможные альтернативные решения.

"Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону нашим общим ценностям", - говорится в заявлении.

Напомним, народные депутаты 16 октября приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов.

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины дважды - с 200 до 100, а также - роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. Также Рада создала комиссию по вопросам доброчестности.