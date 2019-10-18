Лідери ЄС закликали "усі держави" співпрацювати з офіційним слідством MH17

Лідери країн-членів Євросоюзу закликали усі держави співпрацювати з міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у справі катастрофи літака малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках Європейської ради за підсумками зустрічі голів і урядів країн-членів ЄС у Брюсселі 17 жовтня.

"У зв'язку із висновками від 20 червня 2019 року Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди, справедливості та відповідальності для жертв збитого літака рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і закликає усі держави повністю взаємодіяти з чинним розслідуванням, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", - сказано в документі.

Нагадаємо, 20 червня лідери держав та урядів країн-членів ЄС закликали Російську Федерацію співпрацювати з JIT.

19 червня Об'єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

24 травня 2018 року спільна слідча група, до складу якої належать представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії у катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.