Лидеры ЕС призвали "все государства" сотрудничать с официальным следствием MH17

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали все государства сотрудничать с международной Объединенной следственной группой (JIT) по делу катастрофы самолета малайзийских авиалиний рейса MH17.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам встречи глав и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе 17 октября.

"В связи с выводами от 20 июня 2019 года Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого самолета рейса MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства полностью взаимодействовать с действующим расследованием, соответственно резолюции Совета Безопасности ООН 2166 ", - говорится в документе.

Напомним, 20 июня лидеры государств и правительств стран-членов ЕС призвали Российскую Федерацию сотрудничать с JIT.

19 июня Объединенная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.