Польських експертів запросили до пошуку останків жертв НКВС в Україні

Україна запросила спеціалістів Польського інституту національної пам’яті взяти участь у пошуках останків жертв комунізму, похованих у колишній тюрмі НКВС у Дрогобичі на заході України.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомило управління Інституту нацпам’яті Польщі, яке займається пошуком та ідентифікацією місць поховань жертв тоталітаризмів.

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"Заходи проводяться в приміщенні монастиря святих Петра і Павла по сусідству з колишньою в'язницею НКВС. Під час Другої світової війни та в наступні роки тут могли бути поховані жертви польської національності", - йдеться у повідомленні.

В управлінні відзначили, що відреагували на запрошення української сторони "із задоволенням".

"Це крок зроблено відповідно до декларацій президента Володимира Зеленського та положень двосторонніх угод, на виконання яких до тепер ми сподівались даремно", - йдеться у повідомленні.

Окремо зазначається, що процедури, пов'язані з отриманням Інститутом національної пам'яті згоди компетентних органів влади України на проведення геологорозвідувальних і ексгумаційних робіт в Україні, тривають.

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Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Це сталося після візиту до Польщі Володимира Зеленського, під час якого він заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.