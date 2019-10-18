Польских экспертов пригласили к поиску останков жертв НКВД в Украине

Украина пригласила специалистов Польского института национальной памяти принять участие в поисках останков жертв коммунизма, похороненных в бывшей тюрьме НКВД в Дрогобыче на западе Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщил управления Института нацпамяти Польши, который занимается поиском и идентификацией мест захоронений жертв тоталитаризмов.

Читайте также Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ

"Мероприятия проводятся в помещении монастыря святых Петра и Павла по соседству с бывшей тюрьмой НКВД. Во время Второй мировой войны и в последующие годы здесь могли быть похоронены жертвы польской национальности", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что отреагировали на приглашение украинской стороны "с удовольствием".

"Это шаг сделан согласно декларациям президента Владимира Зеленского и положений двусторонних соглашений, на выполнение которых до сих пор мы надеялись зря", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что процедуры, связанные с получением Институтом национальной памяти согласия компетентных органов власти Украины на проведение геологоразведочных и эксгумационных работ в Украине продолжаются.

Читайте также В Польше ждут снятия запрета на эксгумацию после заявления Зеленского

Как сообщалось в конце сентября, Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Это произошло после визита в Польшу Владимира Зеленского, во время которого он заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.