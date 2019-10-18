Ernest Airlines відкриє 5 нових маршрутів з України

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів, які поєднають Україну з Італією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління та головний виконавчий директор компанії Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час церемонії відкриття представництва компанії в Києві.

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"Ми з великим задоволенням відкриємо ще п’ять нових напрямків, що з’єднуватимуть Україну та Італію. Вже з 18 грудня почнуться рейси з Мілана до Одеси. Пізніше ми запустимо рейси Венеція – Київ, Болонья – Львів, Барі – Київ та Трієст – Київ", – повідомив Шаді Ель Таннір.

Він зазначив, що від початку своєї роботи компанія вже перевезла 500 тисяч пасажирів на рейсах між Україною та Італією і має намір збільшити пасажиропотік до 1 мільйона осіб щорічно.

Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року. Зараз компанія літає з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.