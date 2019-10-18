Ernest Airlines откроет 5 новых маршрутов из Украины

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в ближайшее время откроет 5 новых маршрутов, которые соединят Украину с Италией.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Ernest Airlines Шади Эль Таннир во время церемонии открытия представительства компании в Киеве.

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"Мы с большим удовольствием откроем еще пять новых направлений, которые соединят Украину и Италию. Уже с 18 декабря начнутся рейсы из Милана в Одессу. Позже мы запустим рейсы Венеция - Киев, Болонья - Львов, Бари - Киев и Триест - Киев", - сообщил Шади Эль Таннир.

Он отметил, что с начала своей работы компания уже перевезла 500 тысяч пассажиров на рейсах между Украиной и Италией и намерена увеличить пассажиропоток до 1 миллиона человек ежегодно.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines осуществляет рейсы из Украины в Италию, начиная с октября 2017 года. Сейчас компания летает из четырех украинских городов: Киева, Львова, Харькова и Одессы.