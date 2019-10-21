Туска висунули на посаду лідера Європейської народної партії

Президент Європейської ради Дональд Туск, який невдовзі піде у відставку, був висунутий своєю польською партією на пост голови правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Дональд Туск є провідним політиком європейських християнських демократів. Все в Європі заохочували його балотуватися на пост президента ЄНП, включаючи нинішнього лідера ЄНП Джозефа Доуля", - сказав лідер польської "Громадянської платформи" Гжегож Щетина.

Минулого тижня Туск сказав, що до нього зверталися з приводу потенційної заявки на посаду лідера ЄНП, яка є домінуючою правоцентристською політичною сім'єю Європи.

"Багато лідерів партій, які виступають за ЄНП, спонукали мене балотуватися на пост президента ... Це буде вирішено в листопаді", - сказав він.

ЄНП обере нового президента на своєму з'їзді в Загребі 21-22 листопада.

Висування Туска відбувається на тлі чуток про те, що він може балотуватися на виборах президента Польщі в наступному році. Однак, сам він ніколи не підтверджував свій намір балотуватися.

Туск піде з посади президента Європейської ради 1 грудня. Його замінить бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель.