Туска выдвинули на должность лидера Европейской народной партии

Уходящий в отставку президент Европейского совета Дональд Туск был выдвинут своей польской партией на пост председателя правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Дональд Туск является ведущим политиком европейских христианских демократов. Все в Европе поощряли его баллотироваться на пост президента ЕНП, включая нынешнего лидера ЕНП Джозефа Доуля", - сказал лидер польской "Гражданской платформы" Гжегож Щетина.

Ранее на этой неделе Туск сказал, что к нему обращались по поводу потенциальной заявки на лидерство для ЕНП, доминирующей правоцентристской политической семьи Европы.

"Многие лидеры партий, которые выступают за ЕНП, побудили меня баллотироваться на пост президента ... Это будет решено в ноябре", - сказал он.

ЕНП изберет нового президента на своем съезде партии в Загребе 21-22 ноября.

Выдвижение Туска происходит на фоне слухов о том, что он может баллотироваться на выборах президента Польши в следующем году. Однако, сам он никогда не подтверждал свое намерение баллотироваться.

Туск уйдет с должности президента Европейского совета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.