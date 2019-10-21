В Італії пожежа знищила частину пам’ятки ЮНЕСКО

Вогонь знищив близько чверті даху туринської Cavallerizza Reale, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в центрі північного італійського міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пожежники примчали на місце події рано вранці в понеділок і зуміли загасити полум'я. Про постраждалих не повідомлялося. Причина пожежі поки невідома.

За словами речниці пожежної служби Адріани Рінальді, вогонь почався близько 8 ранку і пропалив частину даху, перш ніж пожежники змогли його загасити.

Працівники служби все ще намагаються убезпечити територію.

Будівля, яка використовувалася в якості королівських стаєнь, стояла покинута в останні кілька років. Ще одна пожежа сталася в тій же частині об'єкта в 2014 році.