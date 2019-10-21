В Италии пожар уничтожил часть памятника ЮНЕСКО
Понедельник, 21 октября 2019, 13:33
Огонь уничтожил около четверти крыши туринской Cavallerizza Reale, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в центре северного итальянского города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Пожарные примчались на место происшествия рано утром в понедельник и сумели потушить пламя. О пострадавших не сообщалось. Причина пожара пока неизвестна.
По словам пресс-секретаря пожарной службы Адрианы Ринальди, огонь начался около 8 утра и прожег часть крыши, прежде чем пожарные смогли его потушить.
Работники службы все еще пытаются обезопасить территорию.
Здание, которое использовалось в качестве королевских конюшен, стояла заброшенным в последние несколько лет. Еще один пожар произошел в той же части объекта в 2014 году.
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