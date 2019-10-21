Путін наприкінці жовтня їде до Орбана
Понеділок, 21 жовтня 2019, 16:51
Президент РФ Владімір Путін 30 жовтня відвідає з візитом Угорщину.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це журналістам розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.
"На 30 жовтня запланований візит нашого президента в Угорщину", - повідомив він.
Ушаков зазначив, що керівництво Росії і Угорщини обмінюється візитами на щорічній основі, і "зараз - наша черга".
Раніше угорські ЗМІ повідомляли, що Путін мав приїхати до Будапешта раніше, однак візит довелось відтермінувати через вибори до Європарламенту.
Між 2013 і 2018 роками зустрічі Путіна і Орбана відбувалися щорічно. При цьому вони п’ять разів проходили у Москві і двічі – у Будапешті.
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