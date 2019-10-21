Путин в конце октября едет к Орбану

Президент РФ Владимир Путин 30 октября посетит с визитом Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На 30 октября запланирован визит нашего президента в Венгрию", - сообщил он.

Ушаков отметил, что руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе, и "сейчас наша очередь".

Ранее венгерские СМИ сообщали, что Путин должен был приехать в Будапешт ранее, однако визит пришлось отложить из-за выборов в Европарламент.

Между 2013 и 2018 годами встречи Путина и Орбана происходили ежегодно. При этом они пять раз проходили в Москве и дважды - в Будапеште.