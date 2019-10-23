Міністри оборони НАТО хочуть домовитися про збільшення підтримки України

Керівники військових відомств держав-членів НАТО мають намір домовитися про нові програми підтримки України під час зустрічі на рівні міністрів оборони в Брюсселі, що розпочнеться у четвер.

Про це повідомив на пресконференції в Брюсселі генсек Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи повідомлення медіа про те, що президент США Дональд Трамп намагався перекласти на інших союзників витрати з підтримки України, Столтенберг запевнив, що з боку НАТО жодних скорочень підтримки не передбачається.

"Всі союзники – і у Північній Америці, і в Європі - надають Україні значну підтримку", - підкреслив генсек.

З боку НАТО, нагадав він, практична підтримка Україні надається через трастові фонди, через допомогу у модернізації збройних сил, безпекових структур, та у вигляді двосторонніх програм допомоги. Також твердою залишається політична підтримка. "Ми знову і знову заявляємо, що не погодимося з незаконною анексією Криму і що ми підтримуємо територіальну цілісність України", - наголосив генсек.

Столтенберг повідомив, що на міністерській зустрічі 24-25 жовтня буде розглядатися питання про підвищення рівня практичної підтримки.

"Ми будемо не лише зберігати, але і нарощувати підтримку, і зараз ми перебуваємо у процесі збільшення нашої підтримки для України у різних сферах, включаючи підтримку українського військово-морського флоту, і це буде одним з питань, яке ми будемо вирішувати зараз, на зустрічі у найближчі два дні", - заявив він.

"Я закликаю партнерів досягти цієї домовленості", - додав Єнс Столтенберг.