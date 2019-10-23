Таллінн може запровадити туристичний податок з 2021 року

Влада Таллінна розглядає можливість запровадження туристичного податку до 1 євро з 2021 року.

Про це заявив віцемер естонської столиці Айвар Рійсалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На його думку, Таллінн досяг верхньої межі літніх туристів і для підтримки інфраструктури потрібен новий податок.

"Я б скоріше назвав це податком з туристів. Настав час, що ми (місто - ред.) повинні обговорити з відповідними зацікавленими сторонами введення податку на туристів і отримати дозвіл від держави - тобто, настав час і від цього не піти", - сказав Рійсалу.

За словами віцемера, ставка податку може варіюватися від 50 центів до одного євро, а зібрані кошти підуть на підтримку Старого міста.

Він розповів, що цього літа Таллінн відвідало близько 650 000 круїзних туристів, що на 30 000 більше, ніж минулого року. Цього року було чотири дні, коли в Старому місті Таллінна знаходилося більше 10 000 туристів, в минулому році таких днів було два.

Віцемер зазначив, що згідно чинного законодавства, місцеве самоврядування не може самостійно вводити податок на туризм, це може зробити тільки парламент. Це означає, що новий податок, наступної весни, безумовно, введений не буде.

"Звичайно, не навесні 2020 року. Всі податкові зміни повинні бути обговорені і для них потрібен підготовчий період. Найближчим часом почнемо обговорення із зацікавленими групами. Після того, як ми це все разом обговоримо і разом звернемося до парламенту, то найраніше, коли цей податок може вступити в силу - 2021 рік", - пояснив Рійсалу.