Таллинн может ввести туристический налог с 2021 года

Власти Таллинна рассматривает возможность введения туристического налога в 1 евро с 2021 года.

Об этом заявил вице-мер эстонской столицы Айвар Рийсалу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По его мнению, Таллинн достиг верхней границы пожилых туристов и для поддержки инфраструктуры нужен новый налог.

"Я бы скорее назвал это налогом с туристов. Настало время, что мы (город - ред.) должны обсудить с заинтересованными сторонами введение налога на туристов и получить разрешение от государства - то есть, пришло время и от этого не уйти", - сказал Рийсалу.

По словам вице-мера, ставка налога может варьироваться от 50 центов до одного евро, а собранные средства пойдут на поддержку Старого города.

Он рассказал, что этим летом Таллин посетило около 650 000 круизных туристов, что на 30 000 больше, чем в прошлом году. В этом году было четыре дня, когда в Старом городе Таллинна находилось более 10 000 туристов, в прошлом году таких дней было два.

Вице-мер отметил, что согласно действующему законодательству, местное самоуправление не может самостоятельно вводить налог на туризм, это может сделать только парламент. Это означает, что новый налог, следующей весной, безусловно, введен не будет.

"Конечно, не весной 2020 года. Все налоговые изменения должны быть обсуждены и для них нужен подготовительный период. В ближайшее время начнем обсуждение с заинтересованными группами. После того, как мы это все вместе обсудим и вместе обратимся в парламент, то самое раннее, когда этот налог может вступить в силу - 2021 год", - пояснил Рийсалу.