ЗМІ назвали кандидата на пост глави МЗС Польщі

У новому польському уряді швидше за все зміниться міністр закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Найімовірнішим наступником Яцека Чапутовича називають Кшиштофа Щерського – нині глава канцелярії президента Анджея Дуди.

Посаду міністра закордонних справ йому пророкували ще два роки тому, коли тривав пошук наступника Вітольда Ващиковського. Тоді цього хотів президентський палац, але не хотіла правляча партія "Право і справедливість".

Однак тепер ситуація змінилася, і може бути навпаки. Анджей Дуда може заблокувати відхід ключового чиновника за пів року до президентських виборів. У "ПіС" наразі чекають заяви глави держави.

Нагадаємо, "Право і справедливість" виграла парламентські вибори, отримавши 235 мандатів - партія має парламентську більшість, завдяки чому може сформувати уряд.