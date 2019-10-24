СМИ назвали кандидата на пост главы МИД Польши

В новом польском правительстве, скорее всего, поменяется министр иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Наиболее вероятным преемником Яцека Чапутовича называют Кшиштофа Щерского - ныне главу канцелярии президента Анджея Дуды.

Должность министра иностранных дел ему предрекали еще два года назад, когда шел поиск преемника Витольда Ващиковского. Тогда этого хотели в президентском дворце, но не хотели в правящей партии "Право и справедливость".

Однако теперь ситуация изменилась, и все может быть наоборот. Дуда может заблокировать уход ключевого чиновника за полгода до президентских выборов. В ПиС пока ждут заявления главы государства.

Напомним, "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы, получив 235 мандатов – партия получила парламентское большинство, благодаря чему может сформировать правительство.