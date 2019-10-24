Суд ЄС підтвердив, що кубик Рубіка не може бути товарним знаком

Європейський суд у Люксембурзі відхилив апеляцію і підтвердив рішення про те, що форми кубика Рубіка недостатньо для захисту відомої головоломки від несанкціонованого копіювання.

Про це йдеться у рішенні суду, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Тривимірна форма кубика Рубіка була зареєстрована у ЄС як тривимірний товарний знак британською компанією в 1990-х роках.

Однак у 2006 році німецька фірма Sіmba Toys оскаржила товарний знак. Нижчі інстанції відхилили позов Sіmba Toys, після чого компанія звернулася до Європейського суду в Люксембурзі.

У 2016 році суд відхилив позов Simba Toys на тій підставі, що форма кубика, про яку йдеться, не передбачає такої технічної функції, яка дозволяє захищати її як торгову марку. Компанія Simba Toys подала апеляцію проти рішення.

Суд у сьогоднішньому рішенні постановив, що форма куба невіддільна, з одного боку, від структури сітки, яка складається з чорних ліній, що перетинаються на кожній з граней куба і розділяють кожну з них на дев'ять маленьких кубиків однакового розміру, а, з іншого боку, від функції фактичного продукту, який розглядається як предмет, що має обертатися горизонтально та вертикально.

Зважаючи на ці фактори, форма виробу обов'язково має форму куба, тобто звичайного шестигранника.

"За таких обставин суд доходить висновку, що хоча відмінності кольорів на шести гранях куба не є істотною характеристикою розглянутої марки, дві характеристики цього знака були правильно визначені як суттєво необхідні для отримання запланованого результату продукту, представленого відповідною формою куба, в результаті чого ця форма не могла бути зареєстрована як торгова марка ЄС", - йдеться у рішенні.

Суд підкреслив, що здатність окремих елементів кубика до обертання повинна бути захищена патентом, а не товарним знаком. Таким чином, однієї форми недостатньо для захисту від несанкціонованого копіювання.

Кубик Рубіка був створений угорським професором архітектури винахідником Ерне Рубіком в 1974 році і запатентований в 1975 році. З того часу у світі було продано понад 400 млн кубиків.