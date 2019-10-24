Суд ЕС подтвердил, что кубик Рубика не может быть товарным знаком

Европейский суд в Люксембурге отклонил апелляцию и подтвердил решение о том, что формы кубика Рубика недостаточно для защиты известной головоломки от несанкционированного копирования.

Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Трехмерная форма кубика Рубика была зарегистрирована в ЕС как трехмерный товарный знак британской компанией в 1990-х годах.

Однако в 2006 году немецкая фирма Simba Toys обжаловала товарный знак. Нижестоящие инстанции отклонили иск Simba Toys, после чего компания обратилась в Европейский суд в Люксембурге.

В 2016 году суд отклонил иск Simba Toys на том основании, что форма кубика, о которой идет речь, не предусматривает такой технической функции, которая позволяет защищать ее как торговую марку. Компания Simba Toys подала апелляцию против этого решения.

Суд в сегодняшнем решении постановил, что форма куба неотделима, с одной стороны, от структуры сетки, которая состоит из черных линий, пересекающихся на каждой из граней куба и разделяющих каждую из них на девять маленьких кубиков одинакового размера, а, с другой стороны, от функции фактического продукта, который рассматривается как предмет, вращающийся горизонтально и вертикально.

Учитывая эти факторы, форма изделия обязательно имеет форму куба, то есть обычного шестигранника.

"При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что хотя различия цветов на шести гранях куба не является существенной характеристикой рассматриваемой марки, две характеристики этого знака были правильно определены как существенно необходимые для получения запланированного результата продукта, представленного в соответствующей форме куба, в результате чего эта форма не могла быть зарегистрирована как торговая марка ЕС", - говорится в решении.

Суд подчеркнул, что способность отдельных элементов кубика к вращению должна быть защищена патентом, а не товарным знаком. Таким образом, одной формы недостаточно для защиты от несанкционированного копирования.

Кубик Рубика был создан венгерским профессором архитектуры, изобретателем Эрне Рубиком в 1974 году и запатентован в 1975 году. С тех пор в мире было продано более 400 млн кубиков.