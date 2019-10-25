Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії

Німецький парламент у четвер, 24 жовтня, відхилив пропозиції "Лівої партії" і партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) щодо зміни санкційної політики стосовно Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Проект "лівих" називався "Ослаблення напруженості з Росією - ні продовженню санкцій проти Росії". Проти нього проголосували всі партії, крім представників АдН, які утрималися.

Читайте також Пристайко заявив про консенсус з главами МЗС ЄС щодо незняття санкцій з Росії

Своєю чергою документ АдН під назвою "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" також був відхилений.

Обидві ініціативи супроводжувалися негативною рекомендацією комітету у закордонних справах Бундестагу.

У своєму документі "Ліва партія" закликала німецький уряд провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, "оскільки вони не є ні ефективними, ні економічно значущими, і швидше викликають проблеми, ніж вирішують їх".

Праві популісти АдН зажадали від уряду проводити в Євросоюзі роботу щодо скасування всіх санкцій проти Росії.

Читайте також

АдН вважає, що санкційна політика ЄС щодо РФ провалилася, а участь Німеччини в режимі санкцій ЄС від початку не відповідала її інтересам.

Іншою вимогою було відновлення російської участі в різних міжнародних форматах діалогу, з яких Росія була виключена після анексії Криму і початку військових дій на сході України.