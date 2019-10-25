Парламент Германии отклонил предложения о снятии санкций с России

Немецкий парламент в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по изменению санкционной политики в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продолжению санкций против России". Против него проголосовали все партии, кроме представителей АдГ, которые воздержались.

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В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались отрицательной рекомендацией комитета по иностранным делам Бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала немецкое правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми, и скорее вызывают проблемы, нежели решают их".

Правые популисты АдГ потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России.

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АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а участие Германии в режиме санкций ЕС изначально не отвечало ее интересам.

Другим требованием было восстановление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.