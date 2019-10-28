Сайт президента Грузії зламали, розмістивши фото Саакашвілі

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування після атаки хакерів на веб-сайт президента країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Уранці в понеділок хакери розмістили на сайті президента Грузії фотографію експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі з написом "I`ll be back" ( "Я повернуся").

"Слідчі заходи ведуться в інтенсивному режимі. Почато кримінальну справу за статтями 284 (самовільне проникнення в комп'ютерну систему) і 286 (посягання на комп'ютерні дані або комп'ютерну систему) КК Грузії", - повідомляє пресслужба грузинського міністерства в понеділок.

Крім сайту президента, кібератаці піддалися сайти десятків установ, серед них інформаційні агентства, органи місцевого самоврядування, суди.