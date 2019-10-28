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Сайт президента Грузии сломали, разместив фото Саакашвили

Понедельник, 28 октября 2019, 14:35

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование после атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михаила Саакашвили с надписью "I`ll be back" ("Я вернусь").

 

"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Начато уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии", - сообщает пресс-служба грузинского министерства в понедельник.

Кроме сайта президента, кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды.

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