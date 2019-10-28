Сайт президента Грузии сломали, разместив фото Саакашвили

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование после атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михаила Саакашвили с надписью "I`ll be back" ("Я вернусь").

"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Начато уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии", - сообщает пресс-служба грузинского министерства в понедельник.

Кроме сайта президента, кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды.