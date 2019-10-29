Співголовою Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС обрали Вадима Галайчука

Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань інтеграції з Європейським Союзом Вадим Галайчук був обраний співголовою Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Галайчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Співпраця між Верховною радою України та Європарламентом побудована через Парламентський комітет асоціації між Україною та ЄС. Сьогодні відбулося установче засідання української частини ПКА, де мене обрано головою", - написав він.

Вадим Галайчук також повідомив, що 10-те засідання Парламентського комітету асоціації заплановане на грудень цього року у Страсбурзі.

Як повідомлялося, делегацію Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС очолив депутат Європейського парламенту від групи "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR), ексміністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Він відомий в Україні як палкий противник визнання Києвом воїнів УПА борцями за незалежність. Він також виправдовував відмову Варшави допомагати жертвам конфлікту у Сирії тим, що Польща "прийняла понад мільйон українців". Під головуванням Ващиковського МЗС Польщі склало "чорний список" українських чиновників, яким заборонено в’їзд до Польщі.