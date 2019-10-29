Сопредседателем Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС выбрали Вадима Галайчука

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским Союзом Вадим Галайчук был избран сопредседателем Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Галайчук написал на своей странице в Facebook.

"Сотрудничество между Верховной радой Украины и Европарламентом выстроено через Парламентский комитет ассоциации между Украиной и ЕС. Сегодня состоялось учредительное заседание украинской части ПКА, где меня выбрали председателем", - написал он.

Вадим Галайчук также сообщил, что 10-е заседание Парламентского комитета ассоциации запланировано на декабрь этого года в Страсбурге.

Как сообщалось, делегацию Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС возглавил депутат Европейского парламента от группы "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR), экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Он известен в Украине как пылкий противник признания Киевом воинов УПА борцами за независимость. Он также оправдывал отказ Варшавы помогать жертвам конфликта в Сирии тем, что Польша "приняла более миллиона украинцев". Под председательством Ващиковского МИД Польши составило "черный список" украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу.