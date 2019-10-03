Британія вивела з-під санкцій проти РФ паливо, необхідне для польоту на Марс

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти РФ операції із закупівлі або продажу ракетного палива, необхідного для спільного російсько-європейського проєкту ExoMars.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна поправка була внесена до наказу, який регулює експортний контроль.

Поправка дозволяє поставки до РФ "певних речовин, призначених для використання у певних пускових установках або пускових установок або заправлення певних супутників, або для певних випробувань і польотів в рамках місії ExoMars 2020".

У документі не вказано, в яких об’ємах дозволяється поставляти паливо та інші умови поставок.

Зазначимо, що у 2017 році ЄС також зробив виключення із санкційного списку і дозволив операції із закупівлі або продажу ракетного палива гідразин.

Однак операції з гідразином дозволені за умови, що він призначений для випробування та польотів модуля ExoMars в рамках місії ExoMars 2020 у кількості, яка розраховується відповідно до потреб кожного етапу цієї місії, що не перевищує 5000 кг протягом усього терміну дії місії або для польоту перевізника модуля ExoMars, у кількості, яка розраховується відповідно до потреб польоту, що не перевищує 300 кг.

ExoMars - спільна програма Європейського Космічного Агентства і Роскосмосу по дослідженню Марса. У 2020 році планується відправити на Марс шестиколісний всюдихід "ЕкзоМарс Ровер". Для запуску використають російську ракету Протон-М.