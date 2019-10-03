Британия вывела из-под санкций против РФ топливо, необходимое для полета на Марс

Великобритания исключили из списка санкций против РФ операции по закупке или продаже ракетного топлива, необходимого для совместного российско-европейского космического проекта ExoMars.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая поправка была внесена в приказ, регулирующий экспортный контроль.

Поправка позволяет поставки в РФ "определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках или заправки определенных спутников, или для определенных испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars 2020".

В документе не указано, в каких объемах разрешается поставка топлива и другие условия поставок.

Отметим, что в 2017 году ЕС также сделал исключение из санкционного списка, и разрешил операции по закупке или продаже ракетного топлива гидразин.

Однако операции с гидразином разрешены при условии, что он предназначен для испытания и полетов модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars 2020 в количестве, которое рассчитывается в соответствии с потребностями каждого этапа этой миссии, не превышает 5000 кг в течение всего срока действия миссии.

ExoMars - совместная программа Европейского Космического Агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. В 2020 году планируется отправить на Марс шестиколесный вездеход "ЭкзоМарс Ровер". Для запуска используют российскую ракету Протон-М.