Шоста канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Законодавча асамблея канадської провінції Британська Колумбія ухвалила Закон про День пам’яті українського Голодомору, який визнає геноцидом штучний голод 1932-1933 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Посольства України у Канаді.

"Голодомор був навмисно спланованим та здійсненим радянським режимом, щоб системно знищити прагнення українського народу до вільної та незалежної України", – йдеться у документі, ухваленому 29 жовтня.

Закон встановлює, що кожну четверту суботу листопада Британська Колумбія офіційно відзначатиме День пам’яті жертв Голодомору в Україні та геноциду.

"Це дуже шляхетний і важливий жест. Перша версія законопроєкту про Голодомор з’явилася у провінції 10 років тому. Сьогодні бачимо результат довгої роботи української громади і всіх прихильних до України канадців", - - сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Британська Колумбія стала шостою провінцією Канади (всього їх 10), що визнала Голодомор актом геноциду. На державному рівні закон про Голодомор діє у Канаді з 2008 року.