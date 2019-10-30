Шестая канадская провинция признала Голодомор геноцидом

Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом Голодомор 1932-1933 годов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Канаде.

"Голодомор был специально спланированным и осуществленным советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украины", - говорится в документе, принятом 29 октября.

Закон устанавливает, что каждый четвертую субботу ноября Британская Колумбия официально отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида.

"Это очень благородный и важный жест. Первая версия законопроекта о Голодоморе появилась в провинции 10 лет назад. Сегодня мы видим результат долгой работы украинской общины и всех приверженных Украины канадцев ", - - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, признала Голодомор актом геноцида. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.