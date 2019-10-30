Віцепрем'єр пояснив генсеку НАТО, чому не подаватиме заявку на ПДЧ

Віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Одесі заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна виходить з того, що заявка на отримання Плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною", - сказав Кулеба у присутності генсека Столтенберга.

"Якщо ми повернемося до першоджерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки Україна та Грузії, і доручили своїм глав МЗС ухвалювати подальші рішення щодо ПДЧ", - додав він.

За його словами, зараз Україні "не потрібно подавати якісь додаткові заявки", а необхідно зосередитися на реформах, поглибленні взаємодії з Альянсом і досягненні взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами НАТО.

"В Києві ніякі заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", - резюмував Кулеба.