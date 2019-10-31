Генсек НАТО у Раді закликав до реформи СБУ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну до впровадження Закону про нацбезпеку та реформування Служби безпеки України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу в українському парламенті у четвер.
"Цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще. Всі ви зробили потужний ривок уперед.
Я очікую впровадження Закону про нацбезпеку, який був прийнятий минулого року, з парламентським наглядом над відомствами безпеки і оборони, а також реформування СБУ", - зазначив Єнс Столтенберг.
Він підкреслив, що радники НАТО допоможуть Україні працювати над запровадженням євроатлантичних принципів, щоб посилити верховенство права, забезпечити права меншин, реалізувати боротьбу з корупцією і досягти відкритості та прозорості усіх спектрів державного життя.
"Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи", - підкреслив генсек Альянсу.
15 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону "Про Службу безпеки України".
У НАТО заявили, що вивчать проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України на предмет відповідності найкращим практикам Альянсу.