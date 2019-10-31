Генсек НАТО в Раде призвал к реформе СБУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в Верховной раде в четверг.

"У этого новоизбранного парламента имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему. Все вы сделали мощный рывок вперед.

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Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны, а также реформирования СБУ", - отметил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что советники НАТО помогут Украине работать над внедрением евроатлантических принципов, чтобы усилить верховенство права, обеспечить права меньшинств, реализовать борьбу с коррупцией и достичь открытости и прозрачности всех спектров жизни государства.

"Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО нелегка. Для тех, кто хочет этого, необходимы преданность и значительные реформы", - подчеркнул генсек Альянса.

15 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

В НАТО заявили, что изучат проект новой редакции закона о Службе безопасности Украины на предмет соответствия лучшим практикам Альянса.