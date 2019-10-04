Прем'єрка Данії показала прем'єру Ірландії Копенгаген на велосипеді

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустріла свого ірландського колегу Лео Варадкара в Копенгагені в п'ятницю, показавши йому місто на велосипеді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Фредеріксен і Варадкара розпочали велопрогулянку від будівлі парламенту, де сфотографувались разом.

Перед зустріччю Фредеріксен заявила, що з нетерпінням чекає переговорів із Варадкаром, під час яких лідери планують обговорити Brexit та питання кліматичних змін.

Попередник Фредеріксен Ларс Люкке Расмуссен теж приймав іноземних лідерів на велосипеді – у такий спосіб він оглядав місто разом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Копенгаген вважається "велосипедною столицею" Європи завдяки розвиненій інфраструктурі для пересування цим видом транспорту.