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Прем'єрка Данії показала прем'єру Ірландії Копенгаген на велосипеді

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 16:15

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустріла свого ірландського колегу Лео Варадкара в Копенгагені в п'ятницю, показавши йому місто на велосипеді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Фредеріксен і Варадкара розпочали велопрогулянку від будівлі парламенту, де сфотографувались разом.

 

Перед зустріччю Фредеріксен заявила, що з нетерпінням чекає переговорів із Варадкаром, під час яких лідери планують обговорити Brexit та питання кліматичних змін.

Попередник Фредеріксен Ларс Люкке Расмуссен теж приймав іноземних лідерів на велосипеді  –  у такий спосіб він оглядав місто разом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Копенгаген вважається "велосипедною столицею" Європи завдяки розвиненій інфраструктурі для пересування цим видом транспорту.

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